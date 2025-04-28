Küme düşmesi kesinleşmişti: FIFA'dan Altay'a puan silme cezası!

FIFA, küme düşmesi kesinleşen TFF 2. Lig ekibi Altay'a puan silme cezası verildiğini açıkladı.

Küme düşmesi kesinleşmişti: FIFA'dan Altay'a puan silme cezası!
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AA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 17:38

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Altay'a 6 puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre FIFA Disiplin Komitesi, Altay'a 1 dosyadan dolayı 6 puan silme cezası uyguladı.

Bu sezon 3. Lig'e düşen İzmir ekibine daha önce de 3 puan silme cezası verilmişti.


Etiketler: #altay #FIFA #Puan silme

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