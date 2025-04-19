Altay, kümede kalmak için kazanmak zorunda
Kümede kalma umudunu koruyan Altay, pazar günü evinde en ciddi rakibi Kepezspor'la kozlarını paylaşacak.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak hafta içinde evinde seyircisiz oynadığı erteleme maçında İskenderunspor'u 1-0 yenerek kümede kalma umudunu koruyan Altay, pazar günü evinde en ciddi rakibi Kepezspor'la kozlarını paylaşacak.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 32'nci hafta mücadelesini Burak Kamalak yönetecek. Rakibinin 7 puan ve 1 basamak gerisinde yer alan 24 puanlı 16'ncı sıradaki İzmir temsilcisi, Antalya ekibini yenemediği takdirde bitime 2 hafta kala lige mendil sallayarak 3'üncü Lig'e düşecek.
Siyah-beyazlılar galip gelmesi durumunda puan farkını 4'e düşürüp lige tutunma ümidini sürdürecek. Sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı 3-2 kaybeden Altay, galibiyetin yanı sıra sezon sonunda ikili averaj durumunda avantajlı olmak adına 2 gol farkıyla kazanmak için mücadele verecek.
İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Sefa, Mehmet Gündüz ve Toygar forma giyemeyecek. Tedavisi süren Ali'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak. Altaylı kurmaylar taraftarlardan kritik randevu öncesi destek beklediklerini dile getirdi.
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