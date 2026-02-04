Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kupa Voley'de ilk yarı finalist Galatasaray!

Kupa Voley'de ilk yarı finalist Galatasaray!

4.02.2026 16:54:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kupa Voley'de ilk yarı finalist Galatasaray!

Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek Erkekler Kupa Voley'de yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

Galatasaray, yarı finalde Fenerbahçe - Spor Toto eşleşmesinin kazananı ile oynayacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Galatasaray HDI Sigorta: Alonso, Arslan Ekşi, Maar, Ahmet Tümer, Patry, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright, Doğukan Ulu)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Ali Fazli, Özgür Benzer, Kerem Suel, Furkan Dur, Nascimento)

Setler: 23-25, 25-22, 25-19, 22-25, 15-13

Süre: 154 dakika (33, 32, 31, 37, 21)

İlgili Konular: #Galatasaray HDI Sigorta #İstanbul Büyükşehir Belediyespor #Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

İlgili Haberler

Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
Noa Lang'dan Galatasaray itirafı! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Noa Lang dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Görüşmelerde sona gelindi: Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da!
Görüşmelerde sona gelindi: Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da! Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga İstanbul'a geldi.
Galatasaray GAİN transferi resmen açıkladı!
Galatasaray GAİN transferi resmen açıkladı! Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Galatasaray GAİN, 31 yaşındaki Çinli oyuncu Lina Yang'ı renklerine bağladı.