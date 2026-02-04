Cumhuriyet Gazetesi Logo
Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!

4.02.2026 09:20:00
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı Noa Lang dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Napoli'den yeni transferi Noa Lang, ESPN Hollanda televizyonuna transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Hollandalı yıldız açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl normal bir şekilde söyleyeyim... Teknik direktörle (Antonio Conte) anlaşamadık. Bu kadarla yetinelim. Hollanda'da bunun benim hatam olduğunu düşündüğünüzü biliyorum ama bir gün her şey açıklığa kavuşacak. Şu anda sözleşmem olan kulübe büyük saygı duyuyorum. Kulüpteki neredeyse herkesle iyi ilişkilerim var. Bu politik davranışlar bana uymuyor."

"TRANSFER BİRAZ ZAMAN ALDI"

"Dürüst olmak gerekirse, transfer biraz zaman aldı. Galatasaray teklif yapmıştı ama ben yarım sezon sonra ayrılmak isteyen biri değilim."

"GİTMEMİ İSTEMİYORLARDI"

"On kişiden dokuzu da gitmemi istemiyordu. Takımda iyiydim, her gün iyi antrenman yapıyordum ve oynadığım dakikalarda hakkımda kötü konuşuluyordu. Ama ben buna hiç katılmıyordum. Oyun tarzım içinde iyi iş çıkardım. En azından ben öyle düşünüyorum."

"SEÇİMİM DÜNYA KUPASI'NA YÖNELİKTİ"

Lang, Antonio Conte'nin yaklaşımını kastederek: 

“Bana adil davranılmalı ve ben bu hissi hiç yaşamadım. İlk başta mücadele etmek istedim ve kalacağımı düşündüm. Ama yazın Dünya Kupası var. Bu yüzden bu seçimim de esas olarak buna yönelikti.”

