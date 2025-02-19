Kupa Voley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Halkbank-İstanbul Gençlik Spor ve Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor karşılaşmaları yapılacak

Kupa Voley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 22:27

Voleybolda 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Tek maçlı eleme sistemiyle oynanan çeyrek finaller sonucunda Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor ve İstanbul Gençlik Spor yarı finale yükseldi.

Dörtlü finalde Halkbank-İstanbul Gençlik Spor, Fenerbahçe Mediana-Arkas Spor eşleşmeleri oluştu.

Müsabakaların tarihleri sonra açıklanacak.


Etiketler: #AXA Sigorta Kupa Voley #halkbank #Fenerbahçe Medicana
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