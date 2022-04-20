Kupada fırtına

20 Nisan 2022 Çarşamba, 10:14

Trabzonspor, Süper Lig de şampiyonluğu garantilemesine sayılı haftalar kala ,kupada da hedefi yakalamak için yarı finalde Kayserispor karşısına çıktı.

Karşılaşmayı yine hatırı sayılır bir taraftar topluluğu önünde oynayan Trabzonspor, taraftarının da verdiği coşku ile maça istekli, rakibi kendi yarı alanına sokarak, baskı ve de hücum presle oynadı. Özellikle ilk yarı Kayserispor defans oyuncuları oyunu kurmakta ve de top dağıtımında çok zorlandılar.

Maça ilk 11’ de başlayan Jean Kouassi çok hırslıydı ancak maça etki edecek bir hücum pozisyonları yaratamadı. Her ne kadar Trabzonspor sağdan soldan ortalar ile Kayseri defansını zorlamak istese de pozisyona girmekte ve de üretmekte oldukça zorlandı. Kayseri defansının iyi kapanması ve de Trabzonsporlu oyuncuları adam adama çok iyi savunmaları Trabzonspor’ u gol yollarında etkisiz bıraktı.

Trabzonspor adına Siopis yine elinden gelen her şeyi sahaya koymaya çalıştı. Nwakame’nin oyuna girmesi Trabzonspor’a hücumda derinlik katarak, Cornellius ile golü de getirdi.

İki maçlı eleme maçlarında 1-0’lık skor her ne kadar kısır bir skor görünse de avantajdır. Kupada da fırtına devam ediyor. Trabzonspor, haftalardır her ne kadar kötü bir futbol ortaya koysa da Kayserispor karşısında ortaya koyduğu zaman zaman etkili futbol, Süper Lig içinde Trabzonspor’a moral oldu.