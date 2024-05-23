Kupanın ardından alkış alan hareket!

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki kupa finali sonrası iki takım futbolcuları birbirlerini alkışladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 23:38
Kupanın ardından alkış alan hareket!
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, rakibini 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı.

Maçın ardından kürsüye önce Trabzonsporlu oyuncular çıktı. Beşiktaşlı oyuncular, bu sırada rakiplerini alkışladı.

Trabzonspor'un ardından kürsüye Beşiktaşlı oyuncular çıktı. Trabzonsporlu oyuncular da rakiplerini alkışladı.


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