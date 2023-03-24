Kuzey Makedonya, Eljif Elmas ile Malta'yı devirdi

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 08:09

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 08:09

Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda Blagoja Milevski'nin ekibi Kuzey Makedonya Milli Takımı ile Michele Marcolini'nin yönetimindeki Malta Milli Takımı karşı karşıya geldi.

Tose Proeski Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Kuzey Makedonya 2-0 kazanırken goller 66. dakikada Eljif Elmas ve 72. dakikada Darko Churlinov'dan geldi. Churlinov'un golünde asisti Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi yaptı. Konuk ekip Malta'nın tek golü ise 85. dakikada Yannick Yankam'dan geldi.

Kuzey Makedonya'da milli takımında forma giyen Fenerbahçeli futbolcu Ezgjan Alioski ilk 11 başladığı karşılaşmanın 78. dakikasında oyundan alınırken, Trabzonsporlu Enis Bardhi ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas 90'ar dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Kuzey Makedonya gruba 3 puanla başlarken, Malta ilk maçından mağlup ayrıldı. Grubun bir sonraki maçında Kuzey Makedonya evinde Ukrayna'yı konuk ederken, Malta kendi sahasında İtalya'yı ağırlayacak.