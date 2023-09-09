Kuzey Tunçelli, ikinci kez dünya şampiyonu!
Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbestin ardından 1500 metrede de altın madalya kazandı.
Milli sporcu Kuzey Tunçelli, İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, erkekler 1500 metrede altın madalya kazandı.
Netanya kentinde gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden milli sporcu, erkekler 1500 metre serbestte 14.59.80'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı.
Güney Koreli Junwoo Kim 15.01.94 ile ikinciliği, Çinli Zhanshuo Zhang da 15.11.94 ile üçüncülüğü elde etti.
Kuzey Tunçelli daha önce de 800 metre serbest stilde, 7.48.75'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırmış ve altın madalya almıştı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadece TC kimlik numaraları değil...
- Fas'taki depremin yıkımı fotoğraflara böyle yansıdı!
- Ev sahibinden kirasıcına ‘rüşvet’!
- Son yüzyılın en büyük depremi
- 'Akşener o açıklamanın ardından vazgeçti'
- Fenerbahçe'den Samet Akaydin kararı
- Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem!
- Kredi kartlarında yeni dönem başlıyor!
- Vaadini açıkladı!
- Tahlil sonuçları belli oldu!