Kuzeyboru, Aras Kargo deplasmanında galip
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 yendi.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Busa, Ecesu Soner, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl (Simay Kurt, Elif Kapar, Elisa Tuana Köse, Yuliia, Gülce Erdemir)
Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Margarita, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Kınık Ekşi, Liray Akpınar, Güldeniz Önal, Buket Gülübay, Yaren Işık)
Setler: 25-19, 18-25, 22-25, 25-27
Süre: 115 dakika (26, 25, 30, 34)
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