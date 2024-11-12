Kuzeyboru, Avrupa'da tur atladı!

Kuzeyboru, Dinamo Zagreb'i rövanş maçında 3-0 mağlup ederek CEV Kupası'nda tur atladı.

Kuzeyboru, Avrupa'da tur atladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 23:56

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, 3-1 kazandığı CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçının rövanşında Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'i 3-0 yenerek tur atladı.

Kuzeyboru, başkent Zagreb'deki Pescenica Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-17, 25-15 ve 26-24'lük setlerle kazandı.

Adını 8'li final turuna yazdıran Aksaray ekibi, Fransa'nın Volley Mulhouse takımıyla eşleşti.


Etiketler: #Kuzeyboru #Dinamo Zagreb #CEV Kupası
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