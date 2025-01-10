Kuzeyboru, sahasında hata yapmadı

Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu ilk maçında Kuzeyboru, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara ekibini, 3-1 yendi.

Kuzeyboru, sahasında hata yapmadı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 00:18

Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu ilk maçında Kuzeyboru, Igor Gorgonzola Novara'yı konuk etti.

Aksaray Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Salon: Aksaray

Hakemler: Nikolaos Fragkakis (Yunanistan), Djordje Zelenovic (Sırbıstan)

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazerava, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi)

Igor Gorgonzola Novara: Bosio Francesca, Alsmeier, Ishikava, Bonifacio, Maja, Tatiana (Eleonora, Villiani Francesca)

Setler: 25-23, 15-25, 25-13, 25-23

Süre: 93 dakika (24, 21, 21, 27)


Etiketler: #Kuzeyboru #Voleybol Kadınlar CEV Kupası #Igor Gorgonzola Novara
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