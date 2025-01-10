Kuzeyboru, sahasında hata yapmadı
Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu ilk maçında Kuzeyboru, İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara ekibini, 3-1 yendi.
Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turu ilk maçında Kuzeyboru, Igor Gorgonzola Novara'yı konuk etti.
Aksaray Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Salon: Aksaray
Hakemler: Nikolaos Fragkakis (Yunanistan), Djordje Zelenovic (Sırbıstan)
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazerava, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi)
Igor Gorgonzola Novara: Bosio Francesca, Alsmeier, Ishikava, Bonifacio, Maja, Tatiana (Eleonora, Villiani Francesca)
Setler: 25-23, 15-25, 25-13, 25-23
Süre: 93 dakika (24, 21, 21, 27)
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