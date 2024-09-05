Kylian Mbappe: 'Kupa kazandığımızı bile hissetmedim'
Kylian Mbappe, Uluslar Ligi'nde oynayacakları İtalya maçının öncesinde açıklamalarda bulundu. Mbappe, 'Kupa kazandığımızı bile hissetmedim' dedi.
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappé, Uluslar Ligi'nde oynayacakları Fransa - İtalya karşılaşmasının öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kylian Mbappé, genç yetenek Barcola'ya övgülerde bulundu. "Barcola için mutluyum, harika bir çocuk. Gol atamadığı maçlarda ona biraz sabır gösterin. Potansiyeli çok büyük ve daha da iyisini yapabilir" dedi.
Mbappé, bir önceki UEFA Uluslar Ligi zaferi hakkında ise duygularını şöyle dile getirdi: "Bu turnuvayı kazandık ama maçın sonunda bir kupa kazandığımızı bile hissetmedim.'' Paris Saint-Germain ile yaşadığı maaş anlaşmazlığına değinen Mbappé, kulübüyle olan ilişkisini şu sözlerle özetledi: "PSG ile yalnızca güzel anılarım var. Onlara en iyisini diliyorum."
Kendi durumu hakkında da konuşan yıldız oyuncu, "Kendimi iyi hissediyorum, hem fiziksel hem de mental olarak iyiyim" diye belirtti.
Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısızlığı da değerlendiren Mbappé, "O dönemi geride bıraktım, hızlıca toparlandım. Bir başarısızlıktı ama önümüze bakmalıyız" dedi. Cuma günü yapılacak maçla Parc des Princes'e dönmesi hakkında ise net konuştu: "Bir beklentim yok ve umrumda da değil, önemli olan kazanmak."
Real Madrid ile yaptığı tıbbi testler sonucunda burnuyla ilgili bir operasyon gerektirmediğini belirten Mbappé, "Nefes almamda ya da uyumamda bir problem yok" diyerek taraftarlarını rahatlattı. UEFA Süper Kupa galibiyeti hakkında da konuşan Mbappe sözlerini şöyle sonlandırdı: "Real Madrid'de her şey çok iyi gidiyor. Şimdiden bir kupa kazandık zaten."
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