Kylian Mbappe'den transfer açıklaması! 'Henüz bir seçim yapmadım'
Paris Saint-Germain ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe önemli açıklamalarda bulundu.
Paris Saint-Germain'in, Toulouse ile oynadığı Süper Kupa maçında bir gol atarak karşılaşmanın yıldızı olan Kylian Mbappe maç sonrasında açıklamalarda bulundu.
Sezon sonunda serbest kalan ve PSG tarihinin en golcü oyuncusu unvanını alan Kylian Mbappe, geleceği hakkında henüz bir karar vermediğinin garantisini verdi.
İşte Kylian Mbappe'nin maç sonu açıklamaları:
"Eve kupayla döndüğümüz için mutluyuz. Bu yıl için çok motiveyim, bu çok önemli. Kazanmamız gereken şampiyonluklar var. Henüz geleceğimle ilgili kararımı vermedim. Başkan Nasser Al-Khelaıfi ile bu yaz yaptığım anlaşmayla ne olursa olsun, tüm tarafları korumayı başardık, kulübün huzurunu önümüzdeki zorluklara karşı korumayı başardık."
Son zamanlarda çıkan haberlere göre Kylian Mbappe için 2 sezondur peşinde olan Real Madrid ve İngiliz devi Liverpool'un adı sık sık anılmaya başladı.
23 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Paris Saint-Germain ile 23 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 22 gol, 2 asistlik skor kaktısı sağladı.
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