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Lakers, Luka Doncic ile dev uzatmaya imza attı!

Lakers, Luka Doncic ile dev uzatmaya imza attı!

2.08.2025 20:59:00
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Haber Merkezi
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Lakers, Luka Doncic ile dev uzatmaya imza attı!

Los Angeles Lakers, Luka Doncic ile 165 milyon dolarlık kontrat uzattı. Doncic, 77 genç sporcuya 5 milyon dolar bağışlayarak alkış topladı.

NBA'de transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden biri Los Angeles Lakers'tan geldi.

Kulüp, Sloven yıldız Luka Doncic ile 3 yıl için toplam 165 milyon dolarlık maksimum kontrat uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Böylece Lakers, süperstarını uzun vadede kadroda tutmayı garantiledi.

Yeni kontratının ardından anlamlı bir adım daha atan Doncic, geleceğin sporcularını unutmadı. Başarılı oyuncu, 77 genç sporcuya toplamda 5 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.

"Basketbol bana her şeyi verdi, ben de ona geri vermek istiyorum. Gelecek nesle yardımcı olma şansına sahip olduğum için çok şanslıyım." diyen Doncic, sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

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