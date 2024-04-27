LaLiga'dan düşen ilk takım Almeria oldu!

Almeria, sahasında Getafe'ye 3-1 yenildi ve bitime 5 hafta kala İspanya LaLiga'dan düşen ilk takım oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 19:22
LaLiga'dan düşen ilk takım Almeria oldu!
Abone Ol google-news

İspanya LaLiga'nın 33. haftasında Almeria ile Getafe karşı karşıya geldi. Power Horse Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Getafe 3-1 kazandı ve Almeria, bu sezon LaLiga'dan düşen ilk takım oldu.

Getafe, 27. dakikada Mason Greenwood'un golüyle öne geçti. Almeria, 41. dakikada Anthony Lozano'nun golüyle eşitliği sağladı.

1-1 biten ilk yarının ardından Mason Greenwood ikinci kez sahneye çıktı ve 48'de Getafe'yi öne geçirdi. Jaime Mata, 61. dakikada maçın skorunu belirledi.

33 maçta 14 puan toplayabilen Almeria, bitime 5 hafta kala küme düştü.

Getafe ise aldığı galibiyetle puanını 43'e yükseltti ve puan tablosunun orta sıralarındaki yerini sağlamlaştırdı.

Almeria, gelecek hafta Rayo Vallecano deplasmanına gidecek. Getafe ise sahasında Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele veren Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.


almeria haberleri İspanya haberleri la liga haberleri GETAFE haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyayı salladı! Mauro Icardi'den şampiyonluk mesajı...

Sosyal medyayı salladı! Mauro Icardi'den şampiyonluk mesajı...
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Adaya veda eden isim belli oldu: Kırmızı Takım yarışmacısı arkadaşları ile veda etti...

Adaya veda eden isim belli oldu: Kırmızı Takım yarışmacısı arkadaşları ile veda etti...
Son Dakika… Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı

Son Dakika… Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı
Bir gün önce şampiyonada başarı elde etmişti: Milli sporcu ağaca asılı halde bulundu

Bir gün önce şampiyonada başarı elde etmişti: Milli sporcu ağaca asılı halde bulundu
Gaddar dizisinin 15. bölüm fragmanında Adnan Oktar detayı!

Gaddar dizisinin 15. bölüm fragmanında Adnan Oktar detayı!
Galatasaray İstanbul'a mutlu dönüyor! Adana Demirspor 0-3 Galatasaray

Galatasaray İstanbul'a mutlu dönüyor! Adana Demirspor 0-3 Galatasaray
Zam yağmuru devam ediyor! Rakı fiyatlarında dev artış

Zam yağmuru devam ediyor! Rakı fiyatlarında dev artış