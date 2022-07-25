Lamine Diack, Ankaragücü'ne imza attı!

MKE Ankaragücü, Lamine Diack ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:53
Lamine Diack, Ankaragücü'ne imza attı!
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, Lamine Diack'ı kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ankaragücü'nün açıklaması şu şekilde;

"Kulübümüz, Senegalli başarılı orta saha oyuncusu Lamine Diack ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü."

FENERBAHÇE LİSANSINI ÇIKARTMIŞTI

Geçen sezonu Tuzlaspor'da geçiren Diack'ın satın alma önceliğini elinde bulunduran Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Senegalli futbolcunun lisansını çıkartmıştı.


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