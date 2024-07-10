Yayınlanma: 10.07.2024 - 15:11

Güncelleme: 10.07.2024 - 15:11

İspanya Milli Takımı'nda gösterdiği performansla adından söz ettiren Lamine Yamal'ın kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Lamine Yamal kimdir? Lamine Yamal kaç yaşında, nereli? Lamine Yamal müslüman mı?

LAMINE YAMAL KİMDİR?

Lamine Yamal Nasraoui Ebana (13 Temmuz 2007, Esplugues de Llobregat), La Liga kulübü Barcelona ve İspanya millî takımında sağ kanat pozisyonunda görev yapan İspanyol profesyonel futbolcudur. Dünyadaki en iyi genç oyunculardan biri olarak kabul edilir.

La Masia'nın gençlik saflarında büyüyen Yamal, kısa sürede akademinin en iyi adaylarından biri olarak görülmeye başlandı. 2022-23 sezonunda Juvenil A takımına eklenen Yamal, Xavi tarafından Eylül 2022'nin başlarında diğer gençlerle birlikte seçildi. Henüz kulüple ilk profesyonel sözleşmesini imzalamamış olmasına rağmen, Katalan çalıştırıcıyı en çok etkileyen akademi üyelerinden biri gibi göründü.