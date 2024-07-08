Nathaniel Phillips kimdir? Trabzonspor'un istediği Nathaniel Phillips kaç yaşında, nereli?
Transfer dönemi sürerken Trabzonspor'un stoper arayışları devam ediyor. Fırtına, son olarak Nathaniel Phillips'i istiyor. Peki, Nathaniel Phillips kimdir? Trabzonspor'un istediği Nathaniel Phillips kaç yaşında, nereli?
Geride kalan sezonu üçüncü olarak tamamlayan Trabzonspor'da transfer gelişmeleri sürüyor. Fırtına, deneyimli stoper Nathaniel Phillips'i kadrosuna katmak istiyor. Peki, Nathaniel Phillips kimdir? Trabzonspor'un istediği Nathaniel Phillips kaç yaşında, nereli?
NATHANİEL PHİLLİPS KİMDİR?
Nathaniel Harry Phillips 21 Mart 1997 yılına Bolton'da dünyaya geldi.
Futbola Bolton Wanderers takımında başladı. 2016 yazında Liverpool altyapısına transfer oldu. 2019'da Stuttgart'a kiralandı. Aralık ayında sakatlanan stoperlerin sayısının artması üzerine geri çağrıldı. Ancak ocak ayında tekrar Stuttgart'a kiralandı. 2020 yazında takıma geri dönen Phillips, takımın 3 as stoperinin sakatlanması üzerine forma şansı bulmaya başladı.
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