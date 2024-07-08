Yayınlanma: 08.07.2024 - 18:50

Güncelleme: 08.07.2024 - 18:50

Fenerbahçe, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürürken McKennie gündeme geldi. Fiziği ve etkili ayağıyla dikkat çeken Amerikalı oyuncu Futbol kariyerine Almanya’da başlarken Schalke, Juventus, Leeds gibi takımların formasını giydi. Peki, Weston McKennie kimdir? Weston McKennie kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

WESTON MCKENNİE KİMDİR?

28 Ağustos 1998 yılında ABD’de dünyaya gelen oyuncu futbol kariyerine 2004-2007 yılları arasında Almanya’da FC Phönix Otterbach takımıyla başladı. Dallas Academy takımından Schalke 19 takımına transfer olan oyuncu gösterdiği başarılı performansın ardından A Takıma yükseldi.

2020/2021 sezonunda Juventus’a 4.5 milyon Euro bedelle kiralanan oyuncu 2021 / 2022 sezonunda ise yaklaşık 22 milyon Euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlıların yolunu tuttu.

Serie A’da oynadığı 104 karşılaşmada 9 gol ve 10 asistlik katkı verdi. Schalke kariyerinde ise Bundesliga’da 75 maçta süre bulan oyuncu 4 gol ve 4 asist üretti.

McKennie’nin kariyerinde 24 Şampiyonlar Ligi maçı tecrübesi bulunurken bu maçlarda 3 gol ve 1 asistle oynadı.

ABD’li oyuncunun takımıyla 2025 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.85 cm boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro.