Lamine Yamal'dan Neymar ve Messi itirafı!
Barcelona'da forma giyen İspanyol futbolcu Lamine Yamal, küçükken idolü olan futbolcuyu açıkladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın formasını giyen İspanyol futbolcu Lamine Yamal, flaş bir itirafta bulundu.
17 yaşındaki futbolcu, küçükken idolü olan futbolcuyu açıkladı. Yamal, yaptığı açıklamada "Çocukken idolüm Neymar'dı. Lionel Messi en iyisi olsa da Neymar'ın oyun tarzını çok severdim." ifadelerini kullandı.
YAMAL'IN PERFORMANSI
İspanyol yıldız, Barcelona ile çıktığı 63 resmi maçta 12 gol attı, 15 asist yaptı. Yamal, bu sezon ise 12 resmi maçta takımına 5 gol, 6 asistlik katkı verdi.
Etiketler: #Lamine Yamal #neymar #lionel messi #barcelona
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