Larin sahneye çıktı Mallorca kazandı!

Yayınlanma: 05.10.2024 - 17:54

Güncelleme: 05.10.2024 - 17:54

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Espanyol, Mallorca'yı konuk etti. Stage Front Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-1 kazandı.

Espanyol'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Marash Kumbulla ve 47. dakikada Jofre Carreras kaydetti. Mallorca'nın golü ise 68. dakikada Antonio Raillo'dan geldi. Mallorca'nın golünde asisti, bir zamanlar Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin yaptı.

Bu sonuçla birlikte Mallorca'nın 3 maçlık galibiyet, Espanyol'un ise 3 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi. Galibiyetin ardından Espanyol'un puanı, 10'a yükseldi. Mallorca'nın puanı ise 14'te kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Espanyol, Athletic Bilbao'ya konuk olacak. Mallorca ise Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.