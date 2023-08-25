Las Palmas ile Real Sociedad yenişemedi
İspanya La Liga'nın 3. haftasında Las Palmas ile Real Sociedad 0-0 berabere kaldı.
İspanya La Liga'nın 3. haftasında Garcia Pimienta'nın ekibi Las Palmas ile Imanol Alguacil'in yönetimindeki Real Sociedad karşı karşıya geldi.
Gran Canaria Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte ev sahibi Las Palmas puanını 2'ye yükseltirken, Real Sociedad 3 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Las Palmas deplasmanda Girona'ya konuk olurken, Real Sociedad evinde Granada'yı ağırlayacak.
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