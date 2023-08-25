Las Palmas ile Real Sociedad yenişemedi

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Las Palmas ile Real Sociedad 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 22:45
Las Palmas ile Real Sociedad yenişemedi
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İspanya La Liga'nın 3. haftasında Garcia Pimienta'nın ekibi Las Palmas ile Imanol Alguacil'in yönetimindeki Real Sociedad karşı karşıya geldi.

Gran Canaria Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi Las Palmas puanını 2'ye yükseltirken, Real Sociedad 3 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Las Palmas deplasmanda Girona'ya konuk olurken, Real Sociedad evinde Granada'yı ağırlayacak.


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