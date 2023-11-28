Lazio son 10 dakikada açıldı!

Lazio, Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'i Ciro Immobile'nin 82 ve 85'te attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 22:42
Lazio son 10 dakikada açıldı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Lazio, sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta Lazio, rakibini 2-0 yendi.

Karşılaşmada İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri 82 ve 85. dakikalarda Ciro Immobile attı.

Bu sonucun ardından Lazio, 10 puana yükseldi. Celtic ise 1 puanda kaldı.

Lazio, grubun son haftasında Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Celtic sahasında Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.


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