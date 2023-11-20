LeBron James'ten Alperen Şengün'e büyük övgü: 'Çok değerli bir genç yetenek'

Yayınlanma: 20.11.2023 - 12:24

Güncelleme: 20.11.2023 - 12:27

Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, Houston Rockets'ta forma giyen temsilcimiz Alperen Şengün için övgü dolu açıklamalarda bulundu.

LeBron, ekibi Lakers'ın Rockets'a karşı 105-104 galip geldiği karşılaşmada 23 sayı 10 ribaund ve 5 asist kaydeden Alperen'e övgüler yağdırdı.

'ÇOK DEĞERLİ BİR GENÇ YETENEK'

Alperen Şengün hakkında konuşan ABD'li yıldız LeBron James, "Alperen Şengün her geçen maç daha da rahat oynuyor, takımı ona güveniyor. O çok değerli bir oyuncu, özellikle alçak postta çok etkili.Topla ilişkisi çok iyi, saha görüşü üst düzey ve harika bir pasör. Bence çok değerli bir genç yetenek" ifadelerini kullandı.

ALPEREN BERABERLİĞİ GETİRMİŞTİ

Karşılaşmanın son saniyeleri büyük çekişmeye sahne olmuş, bitime 4 saniye kala Rockets, Alperen'in basketiyle skoru 104-104'e getirmişti.

İki saniye sonra faul çizgisine gelen ve atışlardan birini sayıya çeviren LeBron James, takımına galibiyeti getirmeyi başarmıştı.