LeBron James'ten oğluna ilginç kural: 'Bana baba diyemez'
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, aynı takımda forma giyecek oğlu Bronny James'in kendisine sahada baba demesini yasakladığını söyledi.
Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, oğlu Bronny'nin kendisine sahada "baba" demesine izin vermeyeceğini söyledi.
LeBron ve oğlu Bronny'nin, ligin ilk baba-oğul ikilisi olarak NBA tarihine geçmeye hazırlandığı süreçte yeni bir ortak kural belirledikleri ortaya çıktı.
"2-3, BRON, GOAT"
LeBron, 'The Shop' programında Bronny'nin sahada kendisine "baba" diyemeyeceğini, bunun yerine, "2-3", "Bron" veya isterse "GOAT" diye hitap etmek zorunda olduğunu açıkladı:
"Bunun üzerinden geçmiştik. İş yerinde bana baba diyemez. Antrenman tesisinden ayrıldığımızda ve kapılar kapandığında, arabada birlikte dönersek tekrar baba diyebilir. Ama öbür türlü, bana '2-3', 'Bron' veya 'GOAT' diye hitap etmek zorunda. Hangisi olacağı ona kalmış.
Benim için bir sorun yok çünkü ona uzun zamandır Bronny diyorum. 'Hey oğlum' falan demiyorum. Ama onun için bir uyum süreci olacak. Sahada koşarken 'Baba, topu sen getir! Baba, boştayım!' falan diyemez. Böyle bir şey olamaz."
NBA TARİHİNE GEÇECEKLER
Lakers'ın 2024 NBA Draftı'nda Bronny'yi 55. sıradan seçmesi, NBA gündemini bir süre meşgul etmişti. Bu karar, Bronny'nin USC'deki tek sezonundaki vasat altı performansı göz önüne alındığında, kimilerinin Lakers'ı kayırmacılıkla suçlamasına yol açmıştı.
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