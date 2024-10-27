LeBron James'ten triple-double: Lakers'tan 3'te 3
NBA'de Los Angeles Lakers, yıldızı LeBron James'in triple-double yaptığı maçta Sacramento Kings'i 131-127 yendi.
NBA'de normal sezona 10 maçla devam edildi.
Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i ağırladığı mücadelede rakibini 131-127 yendi.
LeBron James'in 32 sayı, 14 ribaunt, 10 asistlik katkısıyla galibiyete ulaşan Lakers 3'te 3 yaptı. Los Angeles ekibinde Anthony Davis 31 sayı, 9 ribaunt ve Rui Hachimura 18 sayı, 9 ribauntla oynadı.
Kings'te Domantas Sabonis'in 29 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik "triple-double" ve De'Aaron Fox'un 28 sayı, 10 asistlik "double-double" performansları mağlubiyeti önleyemedi.
SPURS İLK GALİBİYETİNİ ALDI
San Antonio Spurs, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 109-106 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Ev sahibi Spurs'te Victor Wembanyama 29 sayı, 7 ribaunt ve Jeremy Sochan 17 sayı, 12 ribaunt üretti.
Rockets'ta Jalen Green'in 29 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Fred VanVleet'in 18 sayı, 7 asistlik performansları yenilgiyi engelleyemedi. Alperen Şengün ise yaklaşık 22 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.
NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle:
Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 104-109
Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 116-135
Detroit Pistons-Boston Celtics: 118-124
Charlotte Hornets-Miami Heat: 106-114
Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 112-101
Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 124-111
Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 95-114
Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 114-102
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