LeBron James'ten triple-double: Lakers'tan 3'te 3

Yayınlanma: 27.10.2024 - 11:59

Güncelleme: 27.10.2024 - 11:59

NBA'de normal sezona 10 maçla devam edildi.

Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i ağırladığı mücadelede rakibini 131-127 yendi.

LeBron James'in 32 sayı, 14 ribaunt, 10 asistlik katkısıyla galibiyete ulaşan Lakers 3'te 3 yaptı. Los Angeles ekibinde Anthony Davis 31 sayı, 9 ribaunt ve Rui Hachimura 18 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Kings'te Domantas Sabonis'in 29 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik "triple-double" ve De'Aaron Fox'un 28 sayı, 10 asistlik "double-double" performansları mağlubiyeti önleyemedi.

SPURS İLK GALİBİYETİNİ ALDI

San Antonio Spurs, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets'ı 109-106 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Ev sahibi Spurs'te Victor Wembanyama 29 sayı, 7 ribaunt ve Jeremy Sochan 17 sayı, 12 ribaunt üretti.

Rockets'ta Jalen Green'in 29 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Fred VanVleet'in 18 sayı, 7 asistlik performansları yenilgiyi engelleyemedi. Alperen Şengün ise yaklaşık 22 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 5 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla tamamladı.

NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle:

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 104-109

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 116-135

Detroit Pistons-Boston Celtics: 118-124

Charlotte Hornets-Miami Heat: 106-114

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 112-101

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 124-111

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 95-114

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 114-102