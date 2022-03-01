Leeds United, Bielsa'dan sonra Marsch'ı göreve getirdi

01 Mart 2022 Salı, 08:28

Premier Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Marcelo Bielsa ile yollar ayrıldı ve yerine Jesse Marsch ile anlaşıldığı açıklandı.

Yapılan duyuruda Marsch'ın yeni menajer olduğu duyurulurken anlaşmanın 2025'e kadar olduğu ve ABD'li teknik adamın Cumartesi günü Leicester City maçında takımın başında olacağı kaydedildi.

Marsch'ın sadece Premier Lig'de bu sezon kalan 12 maçta takımı düşme potasından çıkartmak için değil, uzun süreli planlamanın parçası olduğunun da altı çizildi.

Jesse Marsch son olarak Red Bull Leipzig'i çalıştırmış ve 2021'in Aralık ayında Alman ekibinden ayrılmıştı.