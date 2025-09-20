Leeds United'dan hızlı geri dönüş

Premier Lig'in 5. haftasında Wolverhampton Wanderers sahasında Leeds United'ı ağırladı.

Molineux Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekip 8. dakikada Ladislav Krejci'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının son bölümünde etkili oynayan Leeds United, 14 dakikada 3 gol buldu.

Leeds United'ın ilk yarıdaki gollerini 31. dakikada Dominic Calvert-Lewin, 39. dakikada Anton Stach ve 45. dakikada Noah Okafor kaydetti. Konuk ekip devreye 3-1 üstün girdi.

Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Leeds United 3 puanı 3 golle aldı.

Bu sonuçla beraber Wolverhampton, 5. maçında da 5. kez mağlup oldu ve 0 puanla ligin dibine demir attı. Leeds United ise maç fazlasıyla 7 puanla 9. sırada yer aldı.

Wolverhampton ligin sonraki haftasında Tottenham'a konuk olacak. Leeds United ise sahasında Bournemouth ile karşılaşacak.