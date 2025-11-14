Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol kaydeden, ay-yıldızlı formayı ise 50 kez giyen ve kariyerinde 832 gol atan Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına giren Lefter Küçükandonyadis'in yaşamı merak ediliyor. Lefter Küçükandonyadis’in hayat hikayesi olan film 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin yayımlanmasının ardından Lefter Küçükandonyadis'in hayatı araştırılıyor. Peki, Lefter Küçükandonyadis kimdir, nereli? Lefter Küçükandonyadis neden öldü?

LEFTER KÜÇÜKANDONYADIS KİMDİR?

Lefter Küçükandonyadis, 22 Aralık 1924 tarihinde, Büyükada'daki Hamam Sokak'ta dünyaya geldi.

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin en popüler futbolcularından biri olarak yıllarca alkışlanan Lefter, Fenerbahçe Marşı'nda da adı geçen sembol oyunculardandır. Fenerbahçe ile İstanbul Futbol Ligleri'nde toplam 3, Millî Küme'de 1 ve Süper Lig'de 3 kez olmak üzere Türkiye Şampiyonaları'nda toplam 4 kez şampiyonluk yaşadı.

LEFTER KÜÇÜKANDONYADIS NE ZAMAN ÖLDÜ?

13 Ocak 2012 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında ağır zatürreye bağlı kalp yetmezliğinden öldü.

LEFTER KÜÇÜKANDONYADIS HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Futbola Büyükada'da başladı. Taksim Spor Kulübü'nde yetişti. Taksim Kulübü yöneticileri kendisine lisans çıkartabilmek için 1941'de mahkeme kararıyla yaşını büyüttüler. Ancak bu sayede takımda oynayabildi. 2 yıl Taksim takımında yer aldı.

1943'te askere gitti, Diyarbakır'da 4 yıl süren askerlikten sonra 1947'de İstanbul'a döndü ve Fenerbahçe kulübüne girdi. Buradaki futboluyla dikkat çeken Lefter, 3 Ekim 1951'de 17.500 liralık transfer ücretiyle İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu.

1 yıl da Fransa'nın OGC Nice takımında oynayan Lefter, 1953-1954 sezonundan itibaren yeniden Fenerbahçe'de top koşturmaya başladı. Aynı sezon, İstanbul Ligi'nde gol kralı olan Lefter, 1964'e kadar toplamda 17 yıl giydiği Fenerbahçe forması altında 400'ün üzerinde gol kaydederek erişilmesi güç bir rekora imza attı.