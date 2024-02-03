Leicester City, Stoke deplasmanında gol oldu yağdı!

Yayınlanma: 03.02.2024 - 21:20

Güncelleme: 03.02.2024 - 21:20

İngiltere Championship'imn 30. haftasında lider Leicester City, Stoke City deplasmanına konuk oldu. Leicester City, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Leicester City'nin gollerini 27 ve 66. dakikada penaltıdan Patson Daka, 30. dakikada Kasey McAteer ile 73 ve 90. dakikada penaltıdan Jamie Vardy attı.

Milli futbolcu Yunus Akgün, Leicester City'de karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Leicester City, aldığı bu galibiyetin ardından puanını 72'e ye çıkardı. Stoke City, 32 puanda kaldı.

Championship'in gelecek haftasında Leicester City, Watford deplasmanına gidecek. Stoke City ise Blackburn ile deplasmanda karşılaşacak.