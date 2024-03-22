Leicester City'ye Premier Lig yönetiminden kötü haber!

Yayınlanma: 22.03.2024 - 20:49

Güncelleme: 22.03.2024 - 20:49

Championship ekibi Leicester City'ye kötü haber geldi.

Premier Lig yönetimi, Leicester City'ye oyuncu lisansı çıkartma haklarını durdurma cezası verildiğini açıkladı.

Gerekçe olarak da İngiliz ekibinin karlılık ve sürdürülebilirlik kurallarını ihlal etmesi olarak gösterildi.

Leicester City, resmi sitesinden yaptığı açıklamada bu kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.

Öte yandan kulüp, federasyon ve Premier Lig yönetiminin bu kararına itiraz edileceğini duyurdu.