Leipzig, Augsburg karşısında farka koştu!

Yayınlanma: 28.09.2024 - 21:23

Güncelleme: 28.09.2024 - 21:23

Almanya Bundesliga 5. hafta maçında Leipzig, sahasında Augsburg ile karşılaştı. Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 11 ve 15. dakikalarda Benjamin Sesko, 46. dakikada Openda, 57. dakikada ise Xavi Simons attı.

Augsburg'ta Gouweleeuw, 27. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Bu sonuçla Leipzig puanını 11'e çıkardı. Augsburg ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Heidenheim ile oynayacak. Augsburg ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.