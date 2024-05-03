Leipzig deplasmanda 1 puana razı oldu

Bundesliga karşılaşmasında RB Leipzig deplasmanda Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 23:29
Leipzig deplasmanda 1 puana razı oldu
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Bundesliga'nın 32. haftasında RB Leipzig ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Leipzig Rhein-Neckar-Arena'da oynanan maçta Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

RB Leipzig'in golünü 38. dakikada Benjamin Sesko, Hoffenheim'ın golünü 90. dakikada Andrej Kramaric kaydetti.

RB Leipzig'de Xavi Simons 72. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hoffenheim'da Ozan Kabak karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 79 dakika sahada kaldı.

RB Leipzig bu beraberlikle puanını 63'e yükseltirken, Hoffenheim da 40 puana çıktı.

Leipzig bir sonraki karşılaşmasında sahasında Werder Bremen'i konuk ederken, Hoffenheim deplasmanda Darmstad'a konuk olacak.


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