Leipzig, geriden gelip kazanmasını bildi!
Almanya Bundesliga'da Leipzig, Freiburg'u evinde 3-1 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Leipzig, evinde Freiburg ile karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'ndaki maçta Leipzig, 1-0 geriye düştüğü maçta Freiburg'u 3-1 mağlup etti.
Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 47'de Willi Orban, 58'de Lutsharel Geertruida ve 79'da Lois Openda kaydetti. Freiburg'un tek golünü ise 15'de Ritsu Doan attı.
Leipzig, Bundesliga'da bu sezon hiç mağlubiyet almadı.
Leipzig, bu sonucun ardından ligde 8 maç sonunda 20 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Freiburg, 15 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Leipzig, Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Freiburg, Mainz'ı konuk edecek.
Etiketler: #freiburg #RB Leipzig #Almanya #Bundesliga
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