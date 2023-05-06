Leipzig kritik maçta tek golle güldü!

Almanya Bundesliga 31. hafta maçında Leipzig, deplasmanda Freiburg'u 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 19:11
Leipzig kritik maçta tek golle güldü!
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Almanya Bundesliga 31. hafta maçında Leipzig, deplasmanda Freiburg ile karşılaştı.

Europa-Park Stadion'da oynanan maçı Leipzig 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Kevin Kampl kaydetti.

Leipzig bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini aldı. Freiburg'un ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Bu galibiyetle birlikte Leipzig puanını 57'ye çıkardı. Freiburg ise 56 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Freiburg, Union Berlin'e konuk olacak. Leipzig, Werder Bremen'i ağırlayacak.


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