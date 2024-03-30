Leipzig'e evinde Mainz şoku!

Bundesliga 27. hafta maçında Leipzig, sahasında Mainz 05 ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 19:58
Leipzig'e evinde Mainz şoku!
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Bundesliga 27. hafta maçında Leipzig, sahasında Mainz 05 ile karşılaştı. Red Bull Arena'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Leipzig bu sonuçla ligde 3 maç sonra puan kaybetti. Mainz ise Bochum galibiyeti sonrası yine puan kaybetti.

Leipzig bu karşılaşma ile birlikte puanını 50'ye çıkardı. Mainz ise 20 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Mainz, Darmstadt ile oynayacak. Leipzig ise Freiburg'a konuk olacak.


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