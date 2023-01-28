Leo Dubois: 'Bizim için kolay olmadı'

Galatasaray'ın genç yıldızı Leo Dubois, Giresunspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Dubois, 'Bizim için kolay olmadı' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 22:12
Leo Dubois: 'Bizim için kolay olmadı'
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Galatasaray'ın genç yıldızı Leo Dubois, Giresunspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Leo Dubois yaptığı açıklamada, "Atak gelişirken, atağın içinde kendimi buldum. Gol atabileceğimi hissettim. Sol kanattayım, top sağ ayağıma geldi. Şutu çektim ve gol oldu. Fransa'da ilk profesyonel attığım golü bana hatırlattı." dedi.

Fransız oyuncu ayrıca, "Çok kolay değildi. Uzun top oynayacaklarını tahmin ediyorduk. Zemin de zordu. İkinci gol bizi rahatlattı. Bizim hedefimiz her zaman kazanmak. Bu akşam kazandığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.


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