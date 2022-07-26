Leo Dubois: 'Böylesini ilk kez gördüm'

26 Temmuz 2022 Salı, 20:23

Galatasaray'ın Lyon'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki sağ bek Leo Dubois, GS TV'ye açıklamlarda bulundu. Fransız futbolu, Sarı-Kırmızılı takıma transfer sürecini anlattı.

"Böyle bir hazırlık maçını ilk defa gördüm"

İstanbul'daki karşılama ve Kasımpaşa maçından bahseden Dubois, "Galatasaray'a gelmekten çok gururluyum. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi gördüm. İlerleyen zamanlarda daha iyisi olacaktır. Kasımpaşa maçı inanılmaz bir atmosferdi. Böyle bir hazırlık maçını ilk defa gördüm. İlk defa bu kadar kulübüne bağlı taraftar gördüm." dedi.

"Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini duyar duymaz görüşmelerin başlamasını istedim"

Galatasaray'a transfer sürecinin nasıl başladığını açıklayan Leo Dubois, "Galatasaray'ın benimle ilgilendiğini duyar duymaz hemen görüşmelerin başlamasını istedim. Özel bir takıma gelip, başlamak istedim. Galatasaray'ın da tekrardan hak ettiği yere gelmesi için buraya geldim." ifadelerini kullandı.

"Ailem de bu projenin içinde yer alacağımı duyunca çok mutlu oldular"

Sarı-Kırmızılı takıma transferinde ailesinin tepkisinin nasıl olduğunu anlatan "Ailem de bu projenin içinde yer alacağımı duyunca çok mutlu oldular. Onlara kupalar kazanacağımızdan, Şampiyonlar Ligi'nden bahsettim. İlk maçımda benimle birlikte olacaklar." şeklinde konuştu.

Galatasaray'a gelmeden önce Bafetimbi Gomis ve Sergio Oliveira ile iletişime geçtiğini söyleyen Dubois, "Çok fazla bilgim yoktu açıkcası. Bafe ile konuştum. Bana verdiği tüm cevaplarda hep olumlu şeyler söyledi. Ayrıca Sergio Oliveira'yla da daha önce oynamıştık. Ondan da olumlu geri dönüşler aldım." dedi.

"Geçmiş geçmişte kaldı"

Leo Dubois son olarak, "Mücadeleci bir takım yaratıldı bu sene. Tabii ki geçmiş geçmişte kaldı. Bu sene bizden bazı beklentiler var, biz de bu beklentileri karşılamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." açıklamasını yaptı.