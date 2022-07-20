Leo Dubois, Galatasaray için İstanbul'da
Galatasaray'ın görüşmelere başlandığını açıkladığı Fransız futbolcu Leo Dubois, İstanbul'a geldi.
Forvet hattını Haris Seferovic ile güçlendiren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı kırmızılıların görüşmelere başlandığını açıkladığı Leo Dubois İstanbul'a geldi.
Dubois, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan resmi sözleşmenin altına imza atacak.
Galatasaray, Fransız sağ bek için kulübü Lyon'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak 27 yaşındaki futbolcu, senelik 1.3 milyon euro yıllık ücret alacak.
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