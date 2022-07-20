Leo Dubois, Galatasaray için İstanbul'da

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 23:45

Forvet hattını Haris Seferovic ile güçlendiren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı kırmızılıların görüşmelere başlandığını açıkladığı Leo Dubois İstanbul'a geldi.

Dubois, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından kendisini sarı-kırmızılı takıma bağlayan resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Galatasaray, Fransız sağ bek için kulübü Lyon'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak 27 yaşındaki futbolcu, senelik 1.3 milyon euro yıllık ücret alacak.