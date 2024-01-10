Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi

Yayınlanma: 10.01.2024 - 18:14

Güncelleme: 10.01.2024 - 18:14

Ocak ayında stoper hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, kadrosunu dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Leonardo Bonucci'yi taşıyan uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini açıklamıştı. İşte sarı-lacivertlilerin açıklaması:

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir."

FENERBAHÇE'DEN ALACAĞI RAKAM

Fenerbahçe ile yarım sezonluk anlaşma sağlayan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden 1.3 milyon euro kazanacak.

Bonucci'nin Fenerbahçe ile yapacağı sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak. İtalyan savunma oyuncusu, sözleşme şartlarını yerine getirmesi halinde 1 yıl sözleşme uzattı hakkı Fenerbahçe'de olacak. Bonucci, sözleşmesinin uzaması durumunda ise 2.5 Milyon Euro maaş kazanacak.

Bu sezon Union Berlin'de 10 maçta sahaya çıkan Bonucci, 1 kez gol sevinci yaşadı.

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN PAYLAŞIM

Leonardo Bonucci'nin menajerlik şirketinden ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Aynı zamanda Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun da menajerlik işlerini yürüten şirket, Dzeko ve Bonucci'nin formalarının yer aldığı bir fotoğraf paylaştı.

EDIN DZEKO BEĞENDİ

Edin Dzeko ise, menajerlik şirketi tarafından yapılan bu paylaşımı beğendi.