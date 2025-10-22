Leroy Sane'den Galatasaray taraftarına mesaj!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.10.2025 22:11:00
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Bodo/Glimt maçı sonrası konuştu.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN OYUNDU"

Sane, bireysel skor katkısı olmasa da takım performansından memnun olduğunu vurguladı:

"Önemli olan oyundu. Asist yapamadım, gol atamadım ama iyi işler çıkardık. Takımın performansı çok iyiydi ve açıkçası çok iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum."

TARAFTARA MESAJ

Alman futbolcu, taraftarlara da teşekkür etti:

"Taraftarlara bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Umarım bana gelecekte daha fazla desteklerini verirler."

