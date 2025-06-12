Galatasaray, Leroy Sane ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.. Dünyaca ünlü futbolcu Leroy Sane, Sarı-Kırmızılılar'a imza atmak üzere İstanbul'a geldi. Peki, Leroy Sane kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane hangi takımlarda oynadı?

LEROY SANE KİMDİR?

Leroy Aziz Sané 11 Ocak 1996, Essen doğumludur. Sol kanat pozisyonunda oynayan Alman millî futbolcudur. Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih forması giymektedir. Sane, hızı ve top sürme yeteneğiyle tanınmaktadır.

Sané ilk profesyonel maçına 2014 yılında Schalke 04 formasıyla çıktı ve 2016 yılında 37 milyon Sterlin karşılığında Manchester City'ye transfer oldu. City'nin Premier League ve EFL Cup'ı kazanmasına yardımcı olduktan sonra 2017-18'de PFA Yılın Genç Oyuncusu seçilerek bu ödülü kazanan ilk ve şimdiye kadar tek Alman oyuncu oldu.

Sané, Almanya formasıyla ilk uluslararası maçına Kasım 2015'te çıktı ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen kadroda yer aldı.

LEROY SANE TRANSFER DEĞERİ

Foot Mercato’nun haberine göre ise Sane’nin sözleşme detayları da belli oldu. Sarı kırmızılılar, Leroy Sane’ye yıllık 11 milyon Euro maaş ödeyecek. Cimbom, Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

LEROY SANE KULÜP KARİYERİ

Schalke 04

A takımlar düzeyinde ilk resmî maçına Schalke 04 forması ile Bundesliga'da, 20 Nisan 2014'te Stuttgart karşısında çıktı. Aynı yıl genellikle alt yaş gruplarında forma şansı buldu.

2014-15 sezonunda takımda daha çok forma şansı bulmaya başladı. A takımlar düzeyinde ilk resmî golünü ise lig mücadelesinde, 13 Aralık 2014 tarihinde Köln karşısında buldu. Sezon boyunca 13 lig maçına çıkıp 3 gol 1 asist ile oynadı. Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına 10 Mart 2015'te çıkan Sané bu maçta Real Madrid'e karşı bir tane de gol buldu.

2015-16 sezonunda takımının as oyuncuya haline gelen Sané, ligde yalnızca 1 maç kaçırarak 34 maçın 33'ünde forma şansı buldu ve bu maçlarda 8 gol kaydetti. Toplamda ise 42 resmî maçta 9 gol 7 asist ile oynadı.

Manchester City

2 Ağustos 2016 tarihinde 52 milyon € karşılığında Manchester City'ye transfer oldu. 2016-17 sezonunda yaşadığı çeşitli sakatlıklar nedeniyle ligdeki 38 maçın 26 tanesinde forma şansı bulabildi ve bu maçlarda 5 gol 5 asistlik performans sergiledi.

2017-18 sezonunda daha düzenli biçimde forma şansı buldu. Toplamda 49 resmî maça çıkıp bu maçlarda 14 gol 19 asistlik performans sergiledi. Manchester City ile aynı sezonda kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu yaşadı. Ayrıca ligde Kevin De Bruyne'nin ardından 15 asist ile en çok asist yapan ikinci futbolcu oldu.

2018-19 sezonunda da başarılı performansını sürdüren Sané, takımıyla birlikte Premier League'deki ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Ayrıca ligde 10 gol 11 asistlik performans sergileyerek iki sezon üst üste gol ve asist sayılarında çift haneli sayılara ulaştı.

2019-20 sezonunda sakatlığı ve yılın son haftalarında Bayern Münih'e transfer olması nedeniyle ligde sadece 1 maçta 11 dakika forma şansı bulabildi.

Bayern Münih

15 Temmuz 2020 tarihinde 49 milyon € karşılığında Bayern Münih'e transfer olarak Bundesliga'ya geri döndü.