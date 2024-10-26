Leverkusen, Werder Bremen'e 90'da takıldı
Bundesliga'nın 8. haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen deplasmanda Ole Werner'in yönetimindeki Werder Bremen ile 2-2 berabere kaldı.
Weserstadion'da oynanan maçta Bayer Leverkusen'in gollerini 30. dakikada Victor Boniface ve 77. dakikada kendi kalesine Felix Agu gönderdi.
Werder Bremen'in gollerini ise 74. dakikada Marvin Ducksch ve 90. dakikada Romano Schmid kaydetti.
Bu sonuçla birlikte bu sezon ligdeki 4. puan kaybını yaşayan Bayer Leverkusen 15 puana yükselirken, Werder Bremen 12 puana ulaşmış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen evinde Stuttgart'ı ağırlarken Werder Bremen deplasmanda Mönchengladbach ile mücadele edecek.
Etiketler: #werder bremen #Bayer Leverkusen #Bundesliga #Almanya
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