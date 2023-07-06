Liam Rosenior: 'Galatasaray'dan iyisini seçemezdik'

Yayınlanma: 06.07.2023 - 02:52

Güncelleme: 06.07.2023 - 02:52

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, hazırlık maçı için Galatasaray'dan daha iyi bir rakip seçmelerinin zor olduğunu ifade ederek zorlu maçın kendileri için güzel bir sınav olduğunu söyledi.

İkinci yarı oynadıkları futbolla istedikleri sonucu aldıklarını belirten Rosenior, Kulüp Başkanı Acun IIıcalı'nın kendisine Galatasaray gibi güçlü bir takımla hazırlık maçı yapmak istediğine emin olup olmadığını sorduğunu aktardı.

Rosenior, kendisinin bu maçı istediğini çünkü sezona hazırlanmak için Galatasaray'dan daha iyi bir rakip olmayacağını düşündüğünü dile getirerek "Sonuca odaklanmamaya çalışıyorum. Önemli olan süreç. İstediğimiz yere gelmek ve takımı daha iyi hale getirebilmek." ifadelerini kullandı.

Takımdaki oyunculardan memnun olduğunu belirten Rosenior, sezon öncesi güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini bildirdi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Rosenior, transfer döneminin de kapanmasına az bir süre kaldığını ifade ederek "Zorlu bir süreç. Peşinde olduğumuz oyuncular var. İsim vermeyeceğim ama sol bek arıyoruz. Hatta net bir şekilde istediğimiz oyuncu belli. Yakın zamanda sonuçlanacak. Doğru oyuncuyu belirlemek çok önemli bazen süre alabiliyor, dikkatli çalışıp doğru oyuncuyu belirlemek çok önemli." dedi.

Türk halkının kendilerini çok iyi karşıladığını ve burada kamp yapmaktan mutlu olduklarını dile getirerek Atakaş Hatayspor'la da maç yapacaklarını söyledi.

Rosenior, Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu yankıları İngiltere'den bile hissettiklerini aktararak Türk halkının güzel karşılamasının kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.