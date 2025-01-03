Lider Kocaelispor, evinde rahat kazandı!
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Iğdır FK'yi 3-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, Iğdır FK'yi konuk etti.
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri, 34. dakikada Markao, 42. dakikada Ryan Mendes ve 76. dakikada Yusuf Cihat Çelik kaydetti.
Mücadele, Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Yeşil-Siyahlılar, 38 puanla ligin en tepesinde yer aldı. Iğdır FK ise 25 puanla 6. sırada konumlandı.
1. Lig'de bir sonraki hafta Kocaelispor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Iğdır FK ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Etiketler: #Kocaelispor #Iğdır FK #Trendyol 1. Lig
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