Lider Kocaelispor, evinde rahat kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Iğdır FK'yi 3-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Lider Kocaelispor, evinde rahat kazandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 22:10

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, Iğdır FK'yi konuk etti.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri, 34. dakikada Markao, 42. dakikada Ryan Mendes ve 76. dakikada Yusuf Cihat Çelik kaydetti.

Mücadele, Kocaelispor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Yeşil-Siyahlılar, 38 puanla ligin en tepesinde yer aldı. Iğdır FK ise 25 puanla 6. sırada konumlandı.

1. Lig'de bir sonraki hafta Kocaelispor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Iğdır FK ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.


Etiketler: #Kocaelispor #Iğdır FK #Trendyol 1. Lig
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