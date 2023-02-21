Ligden çekilen takım sayısı artıyor

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 17:47

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 17:47

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle ligden çekilme kararı alan takımların arasına bir yenisi daha eklendi.

Ajansspor'un haberine göre, Elazığsporlu yetkililer; depremin ardından OHAL kapsamındaki iller arasına eklenen Elazığ şehrinin olumsuz etkilendiğini belirterek TFF'ye başvuru yaptı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Elazığspor; 21 haftalık süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik ile 9 mağlubiyet elde etti ve 24 puanla 11. sırada yer aldı.

9 TAKIM LİGDEN ÇEKİLDİ

Yaşanan deprem felaketinin ardından Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den toplam 9 takım ligden çekildi.

Süper Lig'den Hatayspor, Gaziantep FK, TFF 2. Lig'den Adanaspor, Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Adıyamanspor, Diyarbekirspor, TFF 3. Lig'den ise Malatya Arguvanspor, Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor sezonun kalan kısmında mücadeleye çıkmayacak.

TFF, bu takımların gelecek sezon aynı ligden devamına karar verirken bu sezon kalan maçlarında 3-0 hükmen yenik sayılmalarına karar verdi.