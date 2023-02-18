TFF'den Arda Turan açıklaması

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 22:05

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 22:05

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevden alınan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın yerine getirileceği gündeme gelen Arda Turan ile ilgili açıklama yaptı.

"KİMSEYLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

A Spor'a konuşan Büyükekşi, "Arda Turan Ümit Milli Takım'ın başına geçti mi?" sorusuna karşılık, "Şu anda kimseyle bir görüşmemiz olmadı. Bir gelişme olursa buradan açıklarız." cevabını verdi.