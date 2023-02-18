TFF'den Arda Turan açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tolunay Kafkas'ın yerine Ümit Milli Takımı teknik direktörlüğüne getireleceği konuşulan Arda Turan ile ilgili konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevden alınan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın yerine getirileceği gündeme gelen Arda Turan ile ilgili açıklama yaptı.
"KİMSEYLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"
A Spor'a konuşan Büyükekşi, "Arda Turan Ümit Milli Takım'ın başına geçti mi?" sorusuna karşılık, "Şu anda kimseyle bir görüşmemiz olmadı. Bir gelişme olursa buradan açıklarız." cevabını verdi.
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