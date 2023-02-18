TFF'den Arda Turan açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Tolunay Kafkas'ın yerine Ümit Milli Takımı teknik direktörlüğüne getireleceği konuşulan Arda Turan ile ilgili konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 22:05
TFF'den Arda Turan açıklaması
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevden alınan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın yerine getirileceği gündeme gelen Arda Turan ile ilgili açıklama yaptı. 

"KİMSEYLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

A Spor'a konuşan Büyükekşi,  "Arda Turan Ümit Milli Takım'ın başına geçti mi?" sorusuna karşılık, "Şu anda kimseyle bir görüşmemiz olmadı. Bir gelişme olursa buradan açıklarız." cevabını verdi. 


arda turan TFF mehmet büyükekşi hamit altıntop

En Çok Okunan Haberler