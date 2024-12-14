Ligin ve Avrupa’nın en skorer takımı Galatasaray, bu sezon 23 maçta 35 gol yedi: Savunma alarm veriyor!

Yayınlanma: 14.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.12.2024 - 04:00

Cim-Bom, Süper Lig’de 38, Avrupa’da 15 kez rakip ağları havalandırdı. Ancak Galatasaray, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 23 maçta toplam 35 gol yedi.

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 14 maçın sadece 4’ünde kalesini gole kapatabildi (Ç.Rize, Alanya, Antalya, Bodrum). Cim-Bom ligde 15 gol yedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 6 maçın tümünde gol yiyerek sıkıntı yaşadı. Sarı-Kırmızılılar bu karşılaşmalarda toplamda 11 kez topu ağlarında gördü. Süper Kupa finalinde Beşiktaş’tan 5 gol yiyen Aslan, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda da Young Boys karşısında iki maçta 4 kez topu ağlarında görüp elendi.

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunma hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle her maçta bu mevki özelinde ideal oyuncularını sahaya süremedi. Davinson Sanchez ve Jakobs ikişer, Abdülkerim ve Kaan Ayhan birer kez sakatlık yaşadı. Yeni transfer Jelert, geldiği dönem sakatlık geçirip bir süre takımdan ayrı kaldı. Okan Buruk, sakatlık dönemlerinde 3’lü savunma anlayışını bazı maçlarda denedi.

Buruk, “Savunma olarak da daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bu sezon, geçen sezona göre çok gol yiyoruz. Savunma yönünü de daha iyi yaparsak çok daha başarılı ve güçlü olacağız” diyerek savunmadaki sıkıntıya dikkat çekmişti.

ÖZBEK’E 30 GÜN CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, G.Saray Başkanı Dursun Özbek’e, TFF ve başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Sarı-Kırmızılı kulübün divan kurulu toplantısı bugün saat 10.00’da yapılacak.

TFF’DEN ÇAKIR AYIBI

TFF yönetimi, FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır’ın federasyonun Riva’daki tesislerinde yer alan mini müzesini kaldırdı! Çakır’ın Şampiyonlar Ligi finalini yönettiği forması, ayakkabıları, düdüğü ve bazı özel malzemeleri ile Cristiano Ronaldo ve Messi ile maçlardan fotoğraflarının yer aldığı camekan bölüm, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun talimatıyla ortadan kaldırıldı!