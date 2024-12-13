TFF PFDK, süper lig kulüplerine cezalar verdi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a yüksek tutarlar

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in 15. haftasında yaşanan saha olayları ve çirkin tezahüratlar nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a ağır para cezaları verdi. Dursun Özbek’e ise 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezası verildi.

TFF PFDK, süper lig kulüplerine cezalar verdi: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a yüksek tutarlar
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AA
Yayınlanma: 13.12.2024 - 12:30

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 15. haftasında yaşanan saha olayları ve tezahüratlar nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a ağır para cezaları verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e ise 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezası kesildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da taraftarlarının neden olduğu çirkin tezahüratlar ve saha olayları nedeniyle cezalandırıldı.

PFDK, Net Global Sivasspor'a da ceza verirken, Süper Lig’deki diğer kulüplere de benzer yaptırımlar uyguladı.

Cezaların detayları ve diğer kulüplere verilen cezalar hakkında ayrıntılı bilgiye yer verildi.


Etiketler: #beşiktaş #Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu #fenerbahçe #galatasaray

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